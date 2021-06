Ardennes : collision entre un poids-lourd et un train transportant des produits chimiques

Une collision entre un train de marchandises transportant des produits chimiques et un poids-lourd tractant un bateau s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi dans les Ardennes, blessant légèrement le conducteur du train, a annoncé la préfecture. L'accident a eu lieu vers 3 heures à un passage à niveau sur une départementale, la D27, entre les communes de Rumigny et Liart, a précisé la préfecture des Ardennes dans un communiqué. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Revin, la départementale coupée et le trafic sur cette voie interrompu jusqu'à nouvel ordre.

Pollution fluviale

Dans la collision, qui a provoqué un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers sur la remorque du poids-lourd, "sept wagons ont déraillé et trois cuves subissent une fuite d'acide phosphorique". "Une équipe de 44 sapeurs-pompiers est sur place afin d'obturer les fuites et de limiter les écoulements", ainsi que "l'équipe risques chimiques du SDIS des Ardennes", a détaillé la préfecture. "Sur les trois fuites d'acide phosphorique initialement observées, une a pu être résorbée, et les deux autres ont été réduites" par les services des pompiers, a rapporté la préfecture dans un communiqué mercredi après-midi.

"La mise en place d'un bouchon d'obturation par les pompiers a notamment permis une rétention temporaire du liquide, sans pouvoir totalement empêcher un écoulement dans la rivière voisine, où une mortalité de poissons est observée jusqu'à 1 km en aval de la rivière, sans risque d'impact pour les captages d'eau dans les Ardennes", a-t-elle ajouté. "Afin de stopper les écoulements", des moyens "spécialisés pour le pompage et le stockage de l'acide" doivent arriver en fin d'après-midi. La baignade est interdite sur les communes de Rumigny et Hannappes.

Pas de pollution de l'air

Les services ont détecté également une fuite de gasoil de la motrice du train. Le pompage va débuter, malgré des "difficultés d'accès à la locomotive depuis la route". Les relevés effectués "ont confirmé que l'accident n'avait pas engendré de pollution de l'air".

La remise en état des installations ferroviaires devrait durer 10 à 15 jours. D'ici là, la SNCF propose des cars de substitution pour les voyageurs, et des trajets alternatifs pour le fret. La route est coupée et des déviations mises en place jusqu'à nouvel ordre. En milieu d'après-midi, "un important dispositif" était "toujours déployé sur place. "Les services de l'Etat sont pleinement mobilisés pour limiter les risques de pollution", a réagi sur Twitter la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.