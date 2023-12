Après l'annonce de la liquidation judiciaire d'Habitat, les meubles commandés n'arriveront pas à destination

Au total, 8 millions d'euros d'acompte ont été versés par des clients qui sont sans livraison à la clé de la part de l'entreprise d'Habitat, en demande de liquidation judiciaire. Jérémy est l'un d'eux. Ce jeune trentenaire a dépensé 2.000 euros pour son nouveau canapé et depuis trois mois, il attend désespérément d'être livré.

"On est un peu laissé à l'abandon"

"Je devais être livré fin octobre. Mais début novembre, j'ai reçu un email en disant qu'il y avait du retard sur la livraison. Puis fin novembre, j'ai tenté de joindre le service client. Et là, il m'a informé que c'était à nouveau décalé en décembre", explique Jérémy. Il a désormais plus de nouvelles de sa commande. Le service client d'Habitat ne répond plus et ses demandes par mail restent lettre morte.

>> Retrouvez Europe Soir en replay et en podcast ici

"On est en colère, on est énervés. Surtout quand on découvre aujourd'hui que déjà les commandes qui avaient été faites par des clients sur le mois de mai et juin n'étaient toujours pas honorées à date. Habitat, finalement, n'est plus qu'une coquille vide. On a fait le chèque, on a fait le virement et aujourd'hui, on est un peu laissé à l'abandon. J'ai perdu 2 000 euros", témoigne-t-il désespérément. Si Jérémy compte faire une déclaration de créance, il reste résigné. Il confie ne plus avoir l'espoir de récupérer son argent.