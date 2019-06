Après avoir été harcelée, Justine est devenue "ambassadrice contre le harcèlement à l’école" : "Il est très compliqué d’en parler"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Justine, élève de troisième au collège Jean Deconninck de Saint-Pol-sur-Mer près de Dunkerque est devenue "ambassadrice contre le harcèlement à l’école". Cette jeune fille en a elle-même été victime. Aujourd’hui, elle sensibilise les élèves de son collège en organisant des séances de discussion autour de la diffusion d’un téléfilm sur le sujet.

"À plusieurs reprises, on me bousculait dans les couloirs, on me taquinait. Un jour où on était à la piscine... il m’a touché la poitrine. J’ai pleuré dans les vestiaires, je ne voulais plus sortir", rapporte l'adolescente au micro d’Europe 1. "Je me disais : 'Je suis une grosse merde, il faut que je reste dans les vestiaires, il ne faut plus que je bouge'."

"J’ai eu des idées noires"

Le plus difficile, pour cette collégienne, a été de trouver une oreille attentive à son problème. "Je l’ai dit au prof, et il a banalisé la chose. Il a dit que ça n’était pas grave, qu’il n’avait peut-être pas fait exprès. […] J’en ai parlé à la CPE, je me disais qu’il ne fallait pas que je reste comme ça, que je n’allais pas être bien, que j’allais culpabiliser, me sentir mal. C’est allé très loin", rapporte-t-elle.

Mais par la suite, son agresseur a recommencé. "Il me jetait des bouteilles d’eau à la figure. J’avais des t-shirts blancs quand on allait en sport. Il versait de l’eau sur moi pour que l’on voit tout à travers. À un moment, j’ai failli faire des bêtises et aujourd’hui je me dis que j’ai eu de la chance de ne pas l’avoir fait. J’ai eu des idées noires. Je ne me sentais vraiment pas bien. Je pensais que ça n'arrivait qu'à moi…"

Trouver la force d'en parler

Désormais, Justine témoigne de son expérience et s’engage contre le harcèlement en encourageant ses camarades de collège à parler. "Je me dis que je ne suis pas toute seule et que si on s’unit tous, on peut former une force et ne plus être harcelé", s’enthousiasme la jeune fille, toujours au micro d’Europe 1. "J’ai envie de représenter la lutte contre le harcèlement parce que j’ai été touchée moi-même et je n’ai pas envie que ça arrive aux autres."

"Il est très dur, très compliqué d’en parler […] il ne faut plus arrêter de se cacher, de s’isoler quand on se fait harceler, il faut en parler pour trouver une solution", enjoint-t-elle. "C’est tout bête mais une petite bousculade dans le couloir, quelqu’un qui défait les cheveux de quelqu’un d’autre, toutes ces choses accumulées peuvent devenir une forme de harcèlement", conclut Justine.