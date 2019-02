Antisémitisme : le président du conseil départemental de l'Hérault traité de "sale juif" dans un courrier anonyme

Le président du conseil départemental de l'Hérault, Kléber Mesquida (PS), est traité de "sale juif" dans un courrier anonyme également adressé à la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Menaces de mort et croix gammées. Kléber Mesquida est "traité de sale juif" dans ce courrier envoyé de Béziers, dans l'Hérault, revendiqué par "'les compagnons d'Adolf Hitler', orné de huit croix gammées" et assorti de menaces de mort, souligne le communiqué, accompagné d'une copie de la missive anonyme manuscrite. Les deux responsables politiques socialistes se voient également enjoindre dans cette lettre de "démissionner de (leurs)postes... sinon ça peut aller plus loin BOUM ! BOUM !".

Appel à "une mobilisation républicaine". "En cette période où les propos et les actes antisémites ont augmenté de 74%, une mobilisation républicaine doit dénoncer fortement ces comportements qui ont tendance à se banaliser", a réagi lundi Kléber Mesquida. "Nous devons aussi dénoncer les propos et les pratiques d'élus se revendiquant du populisme qui favorisent de manière insidieuse l'instauration de ce climat délétère", estime-t-il. Kléber Mesquida "dénonce fortement toute forme de propos et d'actes de violences racistes et antisémites qui portent atteinte aux valeurs de la République et se joint à l'appel lancé par les partis républicains pour un rassemblement" contre l'antisémitisme prévu mardi en fin d'après-midi à Montpellier devant la préfecture.

Carole Delga "n'entend pas baisser les yeux". Vendredi, Carole Delga avait rendu publique la lettre qu'elle venait de recevoir sans dévoiler qui d'autre était visé. "Chère Salope et cher sale Juif. Voilà plusieurs mois que vous nous pourrissez la vie tout (sic) les deux 'La pute et le Juif'", pouvait-on notamment lire. "Je n'entends pas baisser les yeux et la garde face à l'extrême droite", avait notamment réagi Carole Delga.