Amina ne peut plus supporter son mari : "C’est très dur de cohabiter"

TÉMOIGNAGE

Amina s’est fiancée à 17 ans, âge auquel sa bipolarité a été diagnostiquée. Elle a vécu quelque temps au Maroc avec son mari, mais elle n’a pas su s’adapter et est rentrée en France avec ses enfants. Amina a donc longtemps vécu loin de son mari. Ils habitent désormais ensemble, mais Amina se dit gênée par la présence de son mari. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Amina se confie à Olivier Delacroix au sujet de la difficile cohabitation avec son mari.

"Je suis bipolaire depuis l’âge de 17 ans. Cette maladie s’est déclenchée à cause d’un échec dans mes études et du décès de mon grand-père à qui je tenais beaucoup. Je me suis mariée avec un homme de mon pays que j’estimais beaucoup et qui me plaisait. Quand il a demandé ma main, j’étais très contente. Je n’ai pas pu continuer mes études normalement parce que je me suis fiancée jeune. Le décès de mon grand-père et mon échec scolaire, ces changements m’ont beaucoup perturbée. J’ai été en dépression pendant au moins trois ans.

Je me suis mariée à 21 ans et je suis partie m’installer au Maroc, parce que mon mari était enseignant là-bas. Cette période de ma vie a été difficile. Je me suis beaucoup remise en question. J’ai vécu sept ans au Maroc. Pour moi, c’était un choc de retourner vivre là-bas. Je me suis aperçue que je ne m’étais pas adaptée. J’ai décidé de rentrer en France avec mes deux enfants parce que la maladie ne me lâchait pas. J’étais en dépression et j’étais très sensible, donc je n’ai pas pu rester.

" Je veux juste me retrouver et respirer "

Quand j’ai trouvé un logement, la dépression m’a rattrapée pendant plusieurs années. J’ai pu travailler, mais malheureusement j’étais rattrapée par la maladie à chaque fois. Après dix ans de distance avec mon mari, il est rentré en France parce que je n’étais pas apte à bien élever les enfants. Il est rentré depuis un an. Ça se passait bien au début. Quand il s’est installé, nous avions chacun nos habitudes. C’est très dur de cohabiter.

Chez moi, c’est mon cocon. Même si ça se passe mal dehors, je suis bien chez moi. Maintenant, il est là. Par exemple, je le trouve dans ma chambre, alors que je veux juste me retrouver et respirer pendant deux heures. J’ai beau lui expliquer, il y a des choses qu’il ne veut pas entendre. L’an dernier, j’ai été hospitalisée pendant trois mois. Je n’avais pas le choix, je ne me levais plus, je ne faisais plus rien. Mes deux enfants sont toujours aux aguets. C’est aussi une souffrance pour eux de voir leur mère comme ça.

" On n’a pas grand-chose à se dire "

Mon mari est rentré pour recadrer les enfants, mais il a été un peu violent. J’ai dû mettre les points sur les 'i' parce que je ne l’acceptais pas. Ça me révolte. Quand ils se disputent, j’essaye de les calmer. Mais quand ce sont de grosses disputes, je suis dépassée. Quand je lui fais une remarque, il fait comme s’il n’entendait rien. Il me dit : 'Si mon éducation ne te convient pas, débrouille-toi !'

C’est très difficile, parce que mon mari est très casanier. Il ne sort que pour travailler, mais il n’a pas beaucoup d’heures. Malgré ma maladie, je suis dynamique. Je vais vers lui pour lui dire que le chemin que l’on prend n’est pas bon, que l’on devrait prendre un peu de distance parce que ça ne s’arrange pas. Nous n’avons pas de relations intimes normales. Comme il ne bouge pas et ne sort pas, il n’a rien à échanger. Il est devant la télévision ou son portable. On n’a pas grand-chose à se dire.

Je suis perdue. J’aimerais être heureuse, mais j’ai l’impression que l’on n’a pas trouvé le moyen. On dirait que quelque chose nous bloque pour être heureux. L’aîné s’en rend compte parce qu’il se plaint lui aussi. Ça me fatigue parce que quand son père lui fait une remarque, il vient me voir. Mon mari veut instaurer une autorité qui n’est pas adaptée à leur âge. J’ai l’impression qu’il ne se rend pas compte qu’ils ont grandi. Il avait perdu son rôle de papa, il s’y remet et ce n’est pas évident."