Alexandra, 48 ans, ne fait plus l'amour avec son mari : "Petit à petit, ça s'est effiloché"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Depuis huit ans, Alexandra, 48 ans, originaire de Dijon, ne fait plus l'amour avec son mari avec qui elle est en couple depuis dix-huit ans. Elle ne manque pourtant pas de désir. Mais son compagnon, lui, affirme ne plus en avoir envie. Mardi, au micro d'Eve Roger sur Europe 1, elle raconte combien cette situation a été difficile à vivre pour elle et comment elle s'en accommode aujourd'hui malgré tout.

"Souvent, dans les émissions, on entend que ce sont les femmes qui ne veulent plus faire l'amour. En l'occurrence, dans mon couple, c'est mon mari qui ne veut plus. C'est arrivé petit à petit. Je savais que son ex-compagne l'avait quitté car il ne l'avait pas touchée pendant trois mois. Il me l'avait confié au début de notre relation, mais cela ne m'avait pas alerté plus que ça. D'ailleurs, quand je l'ai connu, j'ai cru être tombée sur un Don Juan. C'était extraordinaire, on s'entendait très bien sur ce plan là, mais petit à petit, ça s'est effiloché jusqu'à disparaître complètement.

Au début, quand je lui demandais pourquoi il ne voulait pas faire l'amour, il me disait qu'il n'avait pas cette appétence là, ce besoin là, que c'était le stress du travail, qu'il n'avait pas la tête à ça et je le croyais. Mais au bout de quelques années je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai finalement eu le courage de lui lancer un ultimatum : aller voir quelqu'un ou partir. C'était il y a deux ans. On est allé voir un sexologue, on a fait quelques séances durant lesquelles il disait m'aimer énormément mais cela n'a rien changé.

Pour Alexandra cette abstinence est compliquée à vivre…

Au début j'acceptais la situation car il mettait ça sur le compte du stress, ensuite j'ai ressenti du doute puis de la frustration. Je lui ai d'ailleurs expliqué que j'avais des besoins et que s'il ne pouvait pas les combler je pouvais l'entendre mais que je ne pourrais pas vivre comme une nonne. Que ce soit lui ou moi, on est assez jolis physiquement. Je suis donc assez sollicitée. Une fois, j'ai failli craquer mais je n'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout sûrement par peur de mes réactions, par peur de m'attacher à l'autre personne et de mettre mon couple en péril.

Entre nous, il y a un respect mutuel, des valeurs communes, on échange énormément. C'est ce qui fait qu'on tient en tant que couple. Je me demande si cela vaut le coup de partir alors qu'à côté de ça, il existe beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité entre nous. On a une vie sociale qui est très riche… Aujourd'hui je suis heureuse en couple sans sexualité, mais je n'imagine pas non plus ne plus faire l'amour jusqu'à la fin de ma vie".