Alcool au volant : «Anticiper des solutions», les conseils pour éviter les risques d'accident le soir du réveillon

Qui dit réveillon de la Saint-Sylvestre dit danger sur la route. En effet, près d'un tiers des Français prévoient de rentrer chez eux en voiture le soir du Nouvel an, selon le dernier baromètre de l'association Prévention routière. Alors, si vous avez trop bu ou qu'un de vos proches n'est pas en état de conduire, écoutez les conseils d'Anne Lavaud, déléguée générale de l'association.

Prendre des décisions en amont de la soirée

"L'alcool au volant concerne tout le monde, même celui qui invite, puisqu'il a quelque part un peu la responsabilité de ses convives. Imaginez le drame si, en sortant de chez vous, un de vos invités avait un accident", rappelle-t-elle au micro d'Europe 1. "Les Français nous disent à hauteur de 30 %. 'Oui, j'ai déjà vu quelqu'un reprendre le volant alors que de toute évidence, il n'était pas capable de le faire. D'où l'importance pour notre association d'apporter des solutions et de le redire. Ces solutions, on les anticipe, on ne les décide pas à 3h30 du matin sur le trottoir, alors que tout le monde a bu."

Elle rappelle aussi l'importance du capitaine de soirée, l'automobiliste qui doit rester sobre "Le capitaine de soirée, on le désigne en début de soirée et on le glorifie pendant toute la soirée parce qu'il est formidable et va nous ramener en toute sécurité. Le fait de dormir sur place, le fait de prendre un taxi, ça se décide plutôt en amont", rajoute-t-elle. "Et puis, si vous avez des convives, c'est en début de soirée qu'il faut leur dire : 'je mettrai à ta disposition un éthylotest avant que tu prennes le volant'. Et ça, c'est vraiment une mesure de pédagogie". Pour rappel, l'alcool est à consommer avec modération.