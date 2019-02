Albi : il est convoqué pour avoir mis de l'eye-liner, ses camarades viennent au lycée maquillés

Son trait d'eye-liner impeccable fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi. Alexis, élève de Première au Lycée Bellevue d'Albi, dans le Tarn, a expliqué sur Twitter avoir été convoqué par la CPE de son établissement à cause de son maquillage. Un témoignage qui a suscité un large soutien de la part de ses camarades.

Un maquillage qui a choqué une élève. "Je viens d'être convoqué chez la CPE parce qu'une collégienne a été choquée que je me maquille", a raconté Alexis par dessus une photo de lui, maquillé. Un message posté lundi qui a été retweeté près de 9.500 fois depuis et reçu plus de 13.500 "j'aime". Le lycéen a été convoqué à deux reprises par la conseillère principale d'éducation (CPE) à cause du maquillage qu'il porte régulièrement.

Lisez, si on peut faire remonter ça... je suis sous le choc pic.twitter.com/ALfOQoFn9s — bėnji (@bemytear) 18 février 2019

Une élève de sixième l'a croisé dans la cantine que le lycée partage avec le collège. Ce jour-là, Alexis portait des talons et un maquillage qu'il a lui-même reconnu comme "très marqué", a confié la proviseure du lycée à La Dépêche. La jeune fille en a alors parlé à sa mère qui a téléphoné à l'établissement "pour faire part de son inquiétude", toujours selon la proviseure. Le lycée Bellevue se trouvant à proximité de collèges, la proviseure a rappelé auprès de France Bleu que "Alexis n'a pas à choquer les plus jeunes. Et un maquillage sur un garçon, ça peut choquer."

Une tenue plus "adaptée". Il a ensuite été convoqué par la CPE. "Elle m’a dit que je n’avais pas une tenue adaptée", a assuré Alexis à France Bleu Occitanie. "On est dans une société qui change, où les codes se renversent. Et il faut s’assumer", a-t-il ajouté. "Les hommes ont le droit de se maquiller. C’est un accessoire. C’est de l’art. Je ne vois pas où est le problème."

Opération maquillage pour tous. Face à la menace d'une exclusion, que la proviseure a d'ailleurs démentie auprès de La Dépêche, les camarades d'Alexis se sont mobilisés. Mardi, garçons et filles se sont maquillés et ils comptent renouveler l'expérience jeudi. Cet incident a étonné car le lycée est considéré comme tolérant. D'ailleurs, Alexis a assuré qu'après la médiatisation de son aventure, la CPE a changé de discours. "Finalement, elle m'a encouragé à continuer de me maquiller."