Alain Delon : à Douchy, le fief de l'acteur, les habitants sont préoccupés par le sort de leur illustre voisin

Les enfants de la famille Delon se déchirent dans les médias. Anthony reproche à sa sœur de cacher l'état de santé de son père au reste de la famille. Des déclarations chez nos confrères de Paris Match, qu'Alain Delon n'a pas laissé passer puisqu'il a déposé une plainte contre lui. Anouchka voudrait que son père vienne vivre avec elle, en Suisse. Une chose impensable pour les habitants de la ville de Douchy dans le Loiret.

"Il vaut mieux qu'il reste là quand même"

De mémoire d'aubergiste, Seb a toujours servi à manger à Alain Delon. Une table lui est attitrée, à côté de la cheminée, un plat de pâtes et parfois une coupe de champagne discrète : "Il mangeait comme tous les gens normaux, il payait puis il partait". Seb parle de l'acteur au passé, car depuis son dernier infarctus et les scandales familiaux à répétition, Delon se fait discret : "Il est tranquille dans son petit Douchy, dans son fief. C'est là où il a décidé de crécher et pas ailleurs. Il vaut mieux qu'il reste là quand même".

Pas ailleurs et surtout pas en Suisse comme le réclame sa fille, car il est le Douchyssois préféré des douchyssois. Tous essaient de protéger leurs stars et refusent d'aborder la polémique. Mais cela ne les empêche pas de spéculer : "S'il avait dû aller en Suisse pour ne pas payer d'impôts, il l'aurait fait. Après, ils ne sont pas du même monde que nous. On a entendu quand même qu'il y a eu des grandes ventes de tableaux, avec beaucoup d'argents brassés".

Pour le village, l'héritage serait donc au cœur des dissensions familiales et le déballage médiatique doit cesser pour laisser place à l'adage local : "Tout ce qu'il se passe derrière les grilles du château Delon, reste dans le château Delon".