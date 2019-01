Alain Deloche : "quoi de plus beau que de sauver un enfant condamné ?"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

C'est l'un des noms les plus célèbres de la chirurgie cardiaque en France. Alain Deloche, co-fondateur de "Médecins sans Frontières" et fondateur de "La Chaîne de l'espoir" a fait de l'humanitaire une cause personnelle. Chez Anne Roumanoff lundi, il revient sur son engagement au quotidien.

"Situation intolérable". Cela fait 24 ans que "La Chaîne de l'espoir" est née. "Notre principe est simple : se mettre au service des enfants malades, condamnés, car ils sont nés de l'autre côté de la planète", explique Alain Deloche. "Pour un médecin, c'est une situation intolérable", souligne le professeur. Si au départ, l'association faisait venir les enfants malades en France, pour les opérer, depuis une vingtaine d'années, le dispositif a évolué. "On essaye d'opérer l'enfant dans son pays, dans une structure rénovée sur place", détaille le chirurgien cardiaque, "aujourd'hui l'objectif c'est de bâtir des hôpitaux et de former sur place". Une manière de construire l'avenir.

"De plus en plus de jeunes médecins veulent s'impliquer". Pour Alain Deloche, l'aventure humanitaire a commencé tôt, dès les années 1970. "On retrouve l'honneur du métier", confie-t-il au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "quoi de plus beau que de sauver un enfant condamné ?". Âgé aujourd'hui de 78 ans, le professeur reste engagé. Même si la situation reste évidemment compliquée et révoltante dans beaucoup de pays sur le plan de la santé, Alain Deloche se réjouit d'une chose : "de plus en plus de jeunes médecins en France veulent s'impliquer."