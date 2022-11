Aix-Marseille : un chauffeur de bus impose à ses passagers des versets du Coran en boucle

Un trajet Aix-Marseille pour le moins insolite. Dimanche, durant tout le voyage, un chauffeur de bus a diffusé en boucle des versets du Coran dans sa navette. Ce dernier s'est même montré agressif envers les voyageurs qui lui ont demandé de baisser le son. Beaucoup de tensions se sont accumulées dans l'enceinte du car pour la demi-heure de trajet, jusqu'à la gare Saint-Charles de la cité phocéenne.

Un licenciement immédiat

Malgré les protestations de la cinquantaine de passagers, le chauffeur a refusé de couper le son de ces sourates, des récitations chantées de versets du Coran. Certains ont été choqués par cette scène et l'incident est très vite remonté en interne. Dès mardi, une enquête a été lancée. Le chauffeur a rapidement été identifié : il s'agissait d'une jeune recrue d'un sous-traitant exploitant ces lignes dans les Bouches-du-Rhône. Le salarié était encore en période d'essai à ce moment-là.

Mardi, il a été convoqué dès sa prise de service pour une procédure disciplinaire dans la foulée et son contrat de travail a immédiatement été rompu au nom de cette entorse à la charte de la laïcité et de la neutralité qui est imposée à tous les conducteurs, qu'ils soient sous-traitants ou non, puisqu'il s'agit dans ce cas précis d'une délégation de service public, a expliqué la Régie des transports du département à Europe 1. La RDT13 a présenté ses plus plates excuses à ses usagers ce mercredi matin, autour d'un incident qui est décrit par ailleurs comme totalement inédit et isolé.