Air France assurera «la totalité de son programme de vols» jeudi malgré un appel à la grève

Air France assurera "la totalité de son programme de vols" jeudi au premier jour d'un appel à la grève de deux syndicats d'hôtesses et stewards, a annoncé mardi la compagnie aérienne. Les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant commercial ont déposé un préavis de grève enjambant les fêtes de fin d'année, du 22 décembre au 2 janvier, sur fond de conflit social autour de l'accord collectif des hôtesses et stewards.

Le programme de vols pour les jours suivants sera connu 24 heures à l'avance, selon la compagnie. UNAC et SNGAF réclament une "solution contractuelle temporaire de remplacement de l'accord collectif" du personnel navigant arrivé à échéance fin octobre, alors que les négociations sur un nouvel accord collectif se poursuivent.

Des conflits sociaux désarmocés dans d'autres compagnies

Le SNPC-FO et l'Unsa-PNC n'appelaient quant à eux pas à la grève au sein de la compagnie, où des élections professionnelles doivent avoir lieu en début d'année. Des conflits sociaux ont par ailleurs été désamorcés chez Air Antilles, Air Guyane, Corsair et Easyjet.

Mais un autre préavis de grève demeure, du 22 au 25 décembre au sein de la compagnie French Bee, où le SNPNC et la CGT dénoncent "de multiples dysfonctionnements" dans leurs conditions de travail et des salaires trop bas. Basée à Orly, French Bee dessert La Réunion, la Polynésie française et la République Dominicaine, mais aussi des destinations aux Etats-Unis.