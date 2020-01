Age pivot : d'après Matignon, la mesure permettra d'économiser 3 milliards en 2022, et 12 en 2027

L'instauration d'un âge pivot à 64 ans permettrait de faire trois milliards d'euros d'économies dès 2022 et 12 milliards en 2027, indique un document remis vendredi aux partenaires sociaux à Matignon, dans le cadre des bilatérales sur la conférence de financement, dont l'AFP a obtenu copie.

5 milliards d'économies en 2023

En 2023, les économies seront de 5 milliards, puis de 6,5 milliards en 2024, 9 milliards en 2025 et 11 milliards en 2026, selon ce document présenté aux représentants des syndicats et du patronat, reçus depuis vendredi matin dans le cadre de réunions bilatérales pour parler d'une "conférence de financement" du système de retraites. Pour un tiers (32%) des assurés, l'âge pivot décalera l'âge de départ de 62 à 64 ans, un autre tiers (37%) ne sera pas touché ("inaptes, invalides, handicapés") ou pas concerné car l'âge pivot sera plus bas que le droit commun (carrières longues, pénibilité, régaliens).

Pour le dernier tiers (31%), l'âge pivot "joue positivement : ceux qui partent tard aujourd'hui peuvent partir plus tôt", selon ce document.