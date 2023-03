Affaire Pierre Palmade : la justice se prononcera mardi sur la liberté de l'humoriste

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a entendu les parties vendredi, rendra sa décision mardi concernant l'éventuel retour en détention provisoire de l'humoriste Pierre Palmade, remis en liberté cette semaine dans l'enquête sur l'accident de la route qu'il a causé, a indiqué le procureur général Rémy Heitz dans un communiqué.

La juge d'instruction de Melun (Seine-et-Marne), en charge de l'enquête, a accédé lundi à une demande de mise en liberté formulée par l'humoriste de 54 ans. Mais le parquet a fait appel dans la foulée avec un référé-détention, qui avait pour effet de suspendre sa sortie, et sur lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction.

La cour d'appel de Paris, dont dépend la Seine-et-Marne, a toutefois décidé le 7 mars de ne pas maintenir l'effet suspensif du référé-détention, entraînant la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade.

"Lors des débats, qui ont eu lieu en l'absence de Pierre Palmade, le parquet général a requis l'infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction et la reprise des effets du mandat de dépôt", a précisé le procureur général Rémy Heitz.

La chambre de l'instruction a mis sa décision en délibéré à mardi 09H00, a-t-il ajouté. L'avocate de Pierre Palmade, Céline Lasek, est passée devant les caméras sans faire de commentaire.

Aucune accusation retenue pour l'instant contre l'humoriste

L'artiste avait été placé en détention provisoire le 27 février mais n'est jamais physiquement entré en prison: victime d'un AVC deux semaines après l'accident, il a été opéré et est toujours hospitalisé.

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. Les trois blessés "sont tous sortis de l'hôpital", a annoncé vendredi matin à l'AFP leur avocat Me Mourad Battikh.

En garde à vue, Pierre Palmade, en proie depuis des décennies à des problèmes de toxicomanie, a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant, selon le parquet de Melun.

Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. L'enquête se poursuit. À cette affaire s'ajoutent des investigations sur la détention d'images pédopornographiques, lancées après un signalement effectué auprès de la police. Aucune accusation n'est à ce stade retenue contre l'humoriste dans ce dossier.

Son domicile parisien et sa maison de Seine-et-Marne ont été perquisitionnés, du matériel informatique saisi. Un homme a été mis en examen pour diffusion et détention d'images pédopornographiques et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.