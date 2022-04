Affaire Mila : un nouveau procès pour ses harceleurs

"Jamais je ne me soumettrai". Voilà la réponse de Mila, à ces harceleurs. Alors qu'un nouveau procès a pris place au tribunal de Paris, lundi seuls deux d'entre eux étaient présents. Six hommes et femmes entre 19 et 39 ans, qui avaient publiés des messages de haine, comparaissent aujourd'hui.

Parmi eux il y a Fatima, 38 ans, mère célibataire. En novembre 2020, elle écrit "qu'elle crève !" sur son compte Twitter en mentionnant Mila. "Vous imaginez l'impact que cela a eu sur elle ?", demande le président. "Je ne réalisais pas, on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un derrière l'écran de son téléphone", se défend-t-elle.

"Ce n'était pas quelque chose de méchant"

"Vous lui auriez dit ça en face ?", le président désigne Mila, regard bleu perçant et robe verte assise juste derrière. "Non, jamais", répond la prévenue. Mila secoue amèrement la tête. Même tonalité pour Tristan, 19 ans, le plus jeune des six prévenus. "Ce n'était pas un appel au meurtre. Ce n'était pas quelque chose de méchant", explique-t-il d'une voix sourde. Une défense jugée hasardeuse par Maitre Malka, l'avocat de Mila.

"Ils ne savent même pas pourquoi ils menacent de mort. Ils n'ont pas passé vingt secondes pour chercher quelles étaient les vraies paroles de Mila. Et alors il lui souhaite de mourir et ils veulent la découpé en morceaux. Et c'est effarant", détaille l'avocat. Les six prévenus risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour le harcèlement en ligne. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende pour menaces de mort.