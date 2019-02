Affaire Fiona : la mère Cécile Bourgeon va sortir de prison en attendant un nouveau procès en appel

La Cour de cassation a annulé mercredi la condamnation de la mère de la petite Fiona à vingt ans de réclusion en appel pour les coups mortels portés à sa fille en 2013 et ordonné un nouveau procès, ce qui lui permet de sortir de prison, a-t-on appris auprès de son avocate.

"Une victoire du droit", pour l'avocat de Cécile Bourgeon. La haute juridiction, dont les motivations n'étaient pas disponibles dans l'immédiat, a annulé cette condamnation prononcée par la cour d'assises de la Haute-Loire en février 2018 et le dossier sera rejugé par une nouvelle cour d'assises d'appel, selon Me Claire Waquet. Cécile Bourgeon ayant fini de purger la peine de cinq ans de prison prononcée en première instance, elle peut sortir de prison et comparaîtra libre à ce troisième procès. Contacté par Europe 1, Gilles-Jean Portejoie, lui aussi avocat de Cécile Bourgeon, a évoqué "un moment important", après une condamnation en appel "inacceptable". Pour lui, cette décision est "la victoire du droit sur les a priori, les fantasmes véhiculés par l'opinion publique". Et d'espérer un nouveau procès en appel "véritablement équitable".