Affaire Daval : "Nous avons pris la peine maximale, car Alexia ne reviendra jamais"

INTERVIEW

Elle assure avoir accueilli le verdict "avec satisfaction et soulagement". Invitée dimanche d'Europe Matin, Stéphanie Gay, la sœur d'Alexia Fouillot dont le mari et meurtrier, Jonathann Daval, a été condamné samedi à 25 ans de prison, a confié que cette peine, néanmoins, ne pouvait pas effacer le chagrin, trois ans après le drame. "C’est nous qui avons pris la peine maximale, car Alexia ne reviendra jamais", a-t-elle lâché, très émue après six jours de procès.

"Je suis encore plus soulagé par l’annonce qu’il ne fera pas appel"

Samedi soir, Jonathann Daval a fait savoir par ses avocats qu’il ne compté pas faire appel de la peine prononcé. « Ca nous parait être une peine juste, cela va nous permettre de tourner la page sur un volet judiciaire qui nous tiens éveillé, nuit et jour, depuis trois ans", explique Stéphanie Gay. "Je suis encore plus soulagé par l’annonce qu’il ne fera pas appel", avoue-t-elle.

Alors que le père de la victime avait réclamé la peine maximale, à savoir la réclusion à perpétuité, contre Jonathann Daval, la sœur d'Alexia avoue déjà redouter le moment où celui-ci sortira de prison. "Ça me terrifie qu’il ressorte. Je le considère comme dangereux, ce qu’il a fait, il peut le refaire", pointe-t-elle. "Comme une Cocotte-Minute, j'ai débordé", avait expliqué le meurtrier au quatrième jour du procès pour tenter d'expliquer son geste. "La cocotte minute peut très bien exploser une deuxième fois", s'agace Stéphanie Gay, toujours sur Europe 1.