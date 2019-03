Adil Rami, nouveau visage de la campagne contre les violences faites aux femmes : "J’espère m’investir de plus en plus"

Le défenseur de l’OM s’engage pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le footballeur Adil Rami est le nouveau visage de la campagne de sensibilisation du 3919, le numéro d’écoute destiné aux femmes victimes de violences. "Cette cause me tient à cœur. Ce que je vois passer sur les réseaux sociaux me touche énormément", a confié au Journal du Dimanche le champion du monde.

Profiter de sa notoriété. "J’y pense depuis longtemps, sans savoir comment faire", explique Adil Rami. Le joueur avoue notamment dans les colonnes de l’hebdomadaire avoir été particulièrement marqué par un événement dramatique, survenu pendant ses débuts à Lille. "Dans l’entourage de mon ex-petite amie, une femme avait subi ce type de violences et perdu la vie. Cela m’a profondément marqué. Comment réagir ? Qui appeler", rapporte-t-il. Adil Rami explique ainsi avoir déjà tenté à plusieurs reprises de s’engager pour cette cause. "On ne m’a pas pris au sérieux. Aujourd’hui, je peux me faire entendre, j’en profite."

S'investir davantage. Le footballeur de 33 ans espère ainsi que sa notoriété aide à faire évoluer les mentalités, laissant même entendre que ce type d’engagement pourrait à l’avenir prendre le pas sur sa carrière sportive. "Cette campagne est un commencement", glisse celui qui a pris à l'issue du Mondial sa retraite international. "Pour l’instant je suis encore footballeur, ce n’est pas facile de me couper en deux. Mais j’espère m’investir de plus en plus. Sur mon compte Insta, j’envoie trois punchlines pour des bêtises, et tout le monde les reprend ! Si ça peut servir à faire passer un message important, tant mieux", conclut-il.