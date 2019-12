Actions de la CGT Energie : "il y a eu des coupures" de courant "dans des cliniques", dénonce Elisabeth Borne

C'est l'un des moyens d'action "choc" des grévistes, ces derniers jours. Pour manifester leur opposition au projet de réforme des retraites, les membres de la CGT Energie organisent des coupures de courant ciblées. Samedi, deux matches de rugby du Top 14 ont ainsi été mis à l'arrêt pendant plusieurs minutes : d'abord celle entre Castres et Lyon, dans l'après-midi, puis celle entre Agen et Toulouse, le soir. Plongé dans le noir, le stade était éclairé par les seuls téléphones portables des supporters.

Rapidement, Enedis a indiqué que ces coupures étaient intentionnelles. La CGT Energie a ensuite confirmé en être l'auteur. Au total, des dizaines de milliers de foyers ont été impactés depuis le début du mouvement, de Perpignan à Lyon en passant par Nantes et la région marseillaise. Ces méthodes ont été vivement dénoncées par la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, dimanche.

"Je condamne très fermement"

"Parfois, on nous dit 'on cible les préfectures' ou 'on cible les entreprises du CAC40', mais chacun peut voir que ce sont des foyers, des Français comme vous et moi", a déclaré la ministre. "Ensuite, il y a eu des coupures dans des cliniques, dans des lignes de métro... Moi je condamne très fermement, les Français jugeront ce que veut dire le service public pour la CGT Energie."

Enedis porte systématiquement plainte après ces coupures, interdites par la loi.