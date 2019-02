Acte 15 : pour le chassé-croisé des vacances, des "gilets jaunes" veulent renouer avec les actions aux péages

Ils veulent revenir à l'essence même du mouvement. Pour l'acte 15 de la mobilisation, des gilets jaunes prévoient de nouvelles actions sur les routes, et notamment aux péages, alors que sur la route des départs en vacances, la journée est classée orange par Bison Futé, et même noir en Rhône Alpes, pour rejoindre les stations de sports d'hiver. Ainsi, plusieurs opérations "barrières levées" sont prévues, les "gilets jaunes" voulant lever les barrières pour mieux taper les sociétés d'autoroute au portefeuille.

Les gens "vont gagner en pouvoir d'achat". Comme à Noël, plusieurs points stratégiques vont donc être ciblés, au pied des stations de ski des Alpes. Un bon moyen pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux vacanciers, estime Sébastien, "gilet jaune" de Haute-Savoie. "Moi, quand je vois des gens qui descendent du Nord, qui ont cinq enfants avec des provisions jusqu'en haut, qui ont économisé toute l'année pour aller au ski et qui nous disent 'on n'a pas payé un seul péage et quand vous faites le calcul on est à 150 euros économisés', je me dis qu'ils vont gagner en pouvoir d'achat, qu'ils vont forcément consommer un petit peu plus chez nous", estime-t-il au micro d'Europe 1.

"Sur les péages, on est très bien reçus". Même combat en Isère, où Julien Terrier organise une action au péage de Voreppe sur l'A48. Il veut profiter du chassé-croisé pour sensibiliser les automobilistes. "Sur les péages en tout cas, on est très bien reçus. Les gens klaxonnent, passent, discutent avec nous. Ils sont plutôt contents d'ailleurs de nous voir", assure-t-il. "C'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas forcément pourquoi on est encore dans la rue, qui voient seulement ce qui se passe à la télé, donc on a fait une impression de 5.000 tracts pour pouvoir les distribuer aux automobilistes qui passent au péage."

De son côté, AREA, la société des autoroutes de Rhône-Alpes, admet ne pas avoir encore chiffré le manque à gagner des précédentes actions des "gilets jaunes" aux péages.