Achat d'un vélo électrique : dès le 15 août, l'aide de l'État passera de 200 à 300 euros

C'est passé presque inaperçu. Pendant les débats au Parlement, une augmentation de l'aide de l'État à l'achat d'un vélo électrique a été votée dans le dernier projet de loi de finances rectificative. Une aide qui passera de 200 à 300 euros dès le 15 août prochain.

Un changement principal

C'est donc une bonne nouvelle pour tous les amateurs de vélo. Pour ceux qui hésitaient à passer le cap de l'électrique ou pour ceux qui n'avaient tout simplement pas le budget nécessaire, vous pourrez dorénavant bénéficier d'une aide pour acheter un vélo électrique.

Jusqu'à maintenant, seulement certaines collectivités la distribuaient et il était nécessaire de toucher une aide similaire d'une collectivité locale pour bénéficier de l'aide de l'État. C'est le cas de la Métropole de Bordeaux ou celle de Lyon. D'ailleurs, ces subventions qui existent depuis un an, sont maintenues et sont donc cumulables.

Favoriser les mobilités douces

Une mesure qui va dans le bon sens pour Thibaud Quéré, responsable du plaidoyer à la Fédération française des usagers de bicyclette. "La principale avancée, c'est d'enlever la condition de présence d'une aide locale, ce qui permet de déployer cette aide partout sur le territoire et d'assurer un plus juste accès à l'aide pour les Français", explique-t-il.

"L'idée est de réduire au maximum le reste à charge pour l'acquisition d'un vélo électrique qui peut avoir un coût assez important", poursuit-il. Le montant de cette aide dépendra toujours de vos revenus et du prix du modèle que vous souhaitez acquérir. L'objectif est d'aider les populations rurales, celles qui vivent hors des villes, à passer plus facilement au vélo électrique.