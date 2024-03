Le directeur de Sciences-Po Paris Mathias Vicherat démissionne de son poste après avoir appris son renvoi devant un tribunal dans une affaire de violences conjugales, a-t-il annoncé mercredi dans un message interne. "J'ai appris que mon ex-compagne et moi-même étions renvoyés devant le tribunal correctionnel (...) J'ai décidé, afin de préserver (l'institution), de démissionner de mes fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques", a-t-il écrit dans ce message envoyé à la communauté éducative de Sciences-Po et confirmé à l'AFP par la direction de l'établissement.

