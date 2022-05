Accusations de harcèlement sexuel : deux dirigeants d'Havas Paris «en retrait» de leurs fonctions

Bientôt un #MeToo de la publicité ? Deux dirigeants du groupe publicitaire Havas Paris ont été accusés de harcèlement et agressions sexuelles. Julien Carette et Christophe Coffre, respectivement PDG et directeur de la création de l'agence de communication Havas Paris, se sont mis "en retrait" de leurs fonctions ce lundi. Havas, filiale de Vivendi, a également lancé un audit après la publication d'une vingtaine de témoignages anonymes par le compte Instagram Balance Ton Agency, qui dénonce depuis près d'une semaine l'ambiance sexiste régnant de longue date au sein de l'agence et met en cause ces deux responsables.

Gestes et propos déplacés envers des collaboratrices et des stagiaires

Aux manettes depuis une dizaine d'années de l'agence dont ils sont aujourd'hui coprésidents, les deux hommes sont accusés d'avoir cherché à "embrasser" ou "toucher" à de multiples reprises des collaboratrices parfois stagiaires, dans les locaux d'Havas Paris ou lors d'événements extérieurs. "JC c'est un type brillant mais il a la sexualité d'un ado. (…) Sous couvert d'être saoul, après deux verres, il saute sur tout ce qui bouge. Pareil pour le DC (directeur de création) d'Havas Event. Je me souviens de prévenir les stagiaires de ne surtout pas les approcher lors des soirées agence", selon l'un de ces témoignages.

"Commentaires sur toutes les tenues vestimentaires, mains sur l'épaule et la taille, bises très proches de la bouche, je l'évitais et ne redoutais qu'une chose, me retrouver face à lui", raconte une ex-collaboratrice à propos de Christophe Coffre. D'autres se souviennent à son propos d'un geste simulant un acte sexuel, et de propos déplacés.

"Tout le monde le savait"

Les faits remontent selon les cas à deux-trois ans et jusqu'à 10 ans et ont parfois conduit à des départs associés à des accord de non-divulgation, indique à l'AFP Anne Boistard, créatrice en 2020 du compte Balance Ton Agency pour dénoncer les dérives des agences de communication. "Tout le monde le savait et tout le monde le sait", poursuit-elle, évoquant "une trentaine" de victimes, même si "depuis MeToo ils se sont calmés."

Les deux dirigeants continuent de travailler pour l'agence, a précisé le dirigeant d'Havas à l'AFP. Mais "ils n'animent pas de réunions et sont en retrait pour tout ce qui est management de l'agence", a-t-il poursuivi. "On parle d'une vingtaine de personnes qui se sont exprimées dans une agence qui a vu passer près de 4.000 salariés", a-t-il indiqué.

Havas Paris est l'une des trois plus grandes agences de communications de Paris, avec quelque 600 collaborateurs. Le groupe Havas est dirigé par Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré qui contrôle le groupe Vivendi.