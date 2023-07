À trois jours du 14-Juillet, plus de 2.000 mortiers d'artifice saisis à Roubaix

Ce colis devait être livré à une adresse bien connue des services de police pour trafic de stupéfiants et faits de droit commun. À Roubaix, la police a saisi plus de 500 engins pyrotechniques, cachés à l'intérieur d'un colis. En perquisitionnant le domicile de la quinquagénaire, les policiers ont découvert 1.500 fusées et mortiers, selon nos confrères de La Voix du Nord.

"On fait tout pour interdire la vente d'artifice"

Une saisie décourageante pour Laurent Lehambre, secrétaire départemental du syndicat alliance dans le Nord. "Le ressenti chez nous, c'est la confusion totale. On fait tout pour interdire la vente des artifices et on s'aperçoit que malgré tout, des personnes arrivent à s'en procurer... Là, c'est une grosse quantité qui a été appréhendée", indique-t-il.

La Roubaisienne comptait revendre l'ensemble de cet arsenal pyrotechnique. Dans une autre pièce du logement, les policiers ont saisi six kilos de résine de cannabis, de l'argent en liquide et un pistolet lacrymogène. La Roubaisienne et un autre occupant âgé d'une trentaine d'années ont été placés en garde à vue.