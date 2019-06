À Toulouse, des fauteuils électriques proposés en libre-service

Après les vélos et les scooters électriques, la société Indigo Weel se met aux fauteuils roulants. À Toulouse, l'entreprise expérimente pendant six mois la location de fauteuils électriques en libre-service, rapporte Le Parisien.

5 euros les quatre heures

Disponibles dans deux parkings de la ville (Capitole et Victor-Hugo), les quatre fauteuils disponibles peuvent être loués quatre heures, pour un montant de 5 euros. Pour cela, il suffit de les réserver deux heures plus tôt, via une application.

Dès lors, une équipe peut accueillir la personne à mobilité réduite souhaitant disposer du service, afin de lui expliquer son fonctionnement. Le fauteuil s'adresse toutefois aux personnes à mobilité réduite légère, et éventuellement aux femmes enceintes ou aux personnes qui se sont cassé la jambe. Il faut en effet être capable de marcher quelques pas jusqu'au fauteuil.