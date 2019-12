À Marseille, des bénévoles se mobilisent pour nettoyer un quartier qui croule sous les déchets

REPORTAGE

Samedi, une initiative originale est mise en place à Marseille. Des bénévoles se retroussent les manches pour nettoyer une cité d'environ 1.000 logements, devenue une véritable poubelle à ciel ouvert. Les habitants n’espèrent qu’une chose : retrouver un peu de dignité. Cela va se passer dans le parc Corot, un endroit longtemps gangrené par les réseaux de drogue et de prostitution.

Le quartier essaye aujourd’hui de relever la tête car des familles payent des loyers au beau milieu des gravats, des pneus, des frigos et autres déchets abandonnés. Samedi, un gigantesque ballet de tractopelles et de bennes à ordure va se produire ! Une initiative de Jean-Yves Sayag, lanceur d’alerte, qui depuis plusieurs mois déjà multiplie ce genre d’opérations dans la région en réussissant à se faire prêter du matériel pour mettre un coup d’arrêt à des comportements hors-la-loi.

Entendu sur europe1 : Ce sont des professionnels ou artisans du bâtiment qui viennent déverser leurs gravats, jeter tout ce dont ils n’ont plus besoin pour ne pas fréquenter le centre de tri, qui est payant

"Ici, ce sont des professionnels ou artisans du bâtiment qui viennent, en tout impunité, déverser leurs gravats, jeter tout ce dont ils n’ont plus besoin pour ne pas fréquenter le centre de tri, qui est payant", explique-t-il. La mission du jour consiste à tout ratisser, tout charger dans les camions puis tout emmener au centre de tri. En tout, Jean-Yves Sayag et ses acolytes ont estimé qu'il y avait sur place "entre 500 et 600 tonnes de gravats".

"C’est énorme, ça ne peut plus durer. Dans quel état on va laisser notre terre et surtout à qui ? A nos petits-enfants. Dans cet état ?", interroge-t-il. Pour cette opération de nettoyage de grande envergure, il a fallu trois mois de préparation. Une bonne centaine de petites mains sont aussi mobilisées. Leur objectif : construire un mur en pierre pour empêcher le déversement de nouveaux déchets dans ce parc privé.