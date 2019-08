À Lourdes, 4.000 "hospitaliers" mobilisés pour le pèlerinage de l'Assomption : "C'est une parenthèse dans notre année"

REPORTAGE

Chaque année, le 15 août marque l'acmé du pèlerinage national à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Des chrétiens du monde entier viennent se réunir sur le lieu des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous, et célèbrent ainsi la montée au ciel de la mère de Jésus selon la tradition catholique.

La fréquentation de ce pèlerinage, sans doute le plus célèbre de France, est en augmentation de 15% pour la seconde année consécutive avec 25.000 personnes attendues. Cette hausse est notamment due à la multiplication du nombre de bénévoles, chargés d'accompagner les malades.

Ils sont ainsi près de 4.000 "hospitaliers", selon la formule consacrée, à courir les rues de la ville pendant toute la semaine du pèlerinage. Souvent eux-mêmes pèlerins, ils sont chargés de s'occuper des malades qui ne peuvent pas se déplacer.

"Les malades nous apportent énormément"

Laurent et Pauline arrivent ainsi de Lyon. Après un stage au mois d'avril, ils ont décidé de se porter volontaires comme pisciniers ; ils aident les personnes handicapées à s'immerger dans les bassins remplis de l'eau provenant de la source qui coule dans la grotte des apparitions. "Tous ces pèlerins, pour la plupart, ont une espérance de guérir. On les accompagne dans les piscines pour les rassurer et les plonger dans l'eau", explique le jeune homme à Europe 1. "C'est très fort, c'est une succession de rencontres et une parenthèse dans notre année", glisse sa collègue.

D'autres hospitaliers parcourent les différents sites du sanctuaire en tirant les pèlerins sur de petites charrettes bleues. C'est le cas de Cécile, 18 ans, qui accompagne Marinette, 91 ans, avec laquelle elle a déjà pu sympathiser l'été dernier. "En tant que jeunes, nous n'avons pas l'habitude de voir des malades et de s'occuper d'eux. Ils nous apportent énormément. Ce sont de vrais amitiés", avoue-t-elle. "J'étais contente de la retrouver, je crois que l'on était contente toutes les deux !", glisse la vieille dame.

Pour cette journée de l'Assomption à Lourdes, rien qu'en France, sept TGV et une trentaine de cars ont été affrétés.