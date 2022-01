A Lille, un van sillonne les routes pour s'inscrire sur les listes électorales

REPORTAGE

A trois mois du scrutin présidentiel , l'abstention nous guette, a prévenu Emmanuel Macron dans son interview au Parisien en début de semaine. Alors que la date fatidique du 4 mars approche, limite pour vous inscrire sur les listes électorales, près d'un électeur sur dix n'y figure pas. A Lille, la mairie a pris les devants avec un van qui sillonne les routes pour inciter les habitants à s'inscrire au coin de la rue sur les listes électorales.

Sur celui-ci, on y voit un "meme", une photo humoristique détournée et diffusée sur Internet. Un homme qui hurle de joie avec ce message : "Quand tu réalises qu'ici, tu peux t'inscrire sur les listes électorales". Abderrahmane est un agent d'état civil et il vient en aide à Elise, qui vient de s'installer à Lille. "Quand on déménage, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. On fait d'autres changements d'adresse avant de penser aux listes électorales et c'est vrai que c'est très pratique", a-t-elle fait remarquer.

Cinq minutes pour une inscription

La camionnette est stationnée juste devant sa maison. Deux documents suffisent. Carte d'identité ou passeport en plus d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. L'inscription prend 5 minutes. Nous avons tous une responsabilité collective dans le fait d'inciter les habitants à aller voter", a déclaré à Europe Sébastien Duhem, adjoint à Lille en charge de la participation citoyenne.

Cette campagne de communication décalée promet d'être une réussite avec cette camionnette, donc, qui va sillonner dix quartiers pendant deux mois.