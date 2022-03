À Lille, comment sont accueillies les familles de réfugiés ukrainiens

Lors d'une conférence de presse, Martine Aubry, la maire de Lille, a évoqué l'arrivée et l'accueil des réfugiés ukrainiens : "Quand ils arrivent, ces gens sont exténués, choqués, épuisés. Ces femmes ont pu mettre entre deux et huit jours pour venir jusqu'à nous." D'ici à la fin de la semaine, 400 réfugiés seront accueillis dans des familles de la métropole lilloise, alors que la France devrait en compter 100.000 d'ici quelques semaines selon le Haut commissaire aux réfugiés. Les hommes étant réquisitionnés en Ukraine, il s'agit principalement de femmes avec des enfants.

Des cours de français pour les enfants réfugiés

"La première chose qu'on leur demande c'est : "Qu'est-ce que vous voulez ? Vous reposez, mangez, prendre une douche ?'", raconte Martine Aubry. Et l'édile d'évoquer ensuite "la phase administrative. On prépare les dossiers pour que la préfecture puisse leur donner une protection temporaire rapidement, c'est-à-dire une indemnité, la protection sociale, le droit au APL dans les plus brefs délais."

"Par ailleurs, on travaille avec les écoles", indique la maire de Lille. "Trois enfants sont déjà scolarisés. Des cours de français vont être mis en place pour les parents car ils nous disent tous 'On veut retourner en Ukraine', mais ils nous disent tous aussi 'On veut apprendre le français et travailler'", explique Martine Aubry.