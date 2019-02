L'intervention de Clément Hélias face au président de la République n'était pas passée inaperçue. Ce lycéen du Creusot souffrant de dyslexie, qui suit un BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, s’était distingué par sa prise de parole émouvante dans le cadre du "grand débat national". Il reçoit mercredi la médaille du meilleur apprenti de France.

Un exemple de courage. Le 7 février, devant une salle comble à Étang-sur-Arroux en Saône-et-Loire, Clément Hélias détaille son parcours. Très ému, il évoque alors son handicap devant Emmanuel Macron. "Malgré mon handicap qui est la dyslexie, j'ai pu participer au concours 'Un des meilleurs apprentis de France' et obtenir la médaille nationale", raconte-t-il. "Vous avez rendu le plus bel hommage à l’école de la République et à la notion de courage", lui avait répondu le chef de l'Etat. Une médaille que Clément Hélias doit recevoir mercredi à la Sorbonne.

« Malgré mon handicap j'avance dans la vie en me donnant des objectifs et en me forgeant un mental »



"Rien ne peut m'arrêter". "C'est une compétition qui m'a permis de me dépasser tout en restant dans le domaine que j'aime", rapporte-t-il à Europe 1. "À l'atelier, ma dyslexie ne se voit pas. J'adore le manuel, dès que je suis dans mon élément, rien ne peut m'arrêter". À l'issu de son BTS, le jeune homme envisage de poursuivre sa formation avec une licence en chaudronnerie pour continuer à améliorer son avoir faire d'artisan.