À la retraite, un dentiste toulousain offre son matériel pour venir en aide aux Ukrainiens

Son matériel, plus aucun dentiste ne voulait le récupérer ici, à Toulouse. Alors Laurent Guedj qui est aujourd'hui à la retraite s'est dit qu'il pouvait l'envoyer en Ukraine, afin de les aider à soigner la population, dont le pays est en guerre contre la Russie depuis le 24 février 2022. "Envoyer un peu de matériel, ça peut aider les Ukrainiens, puis, si ça peut les intéresser", a-t-il confié à Europe 1. "C'est une manière comme une autre de participer à leur combat. Ca fait plaisir de voir que tout ce que j'ai fait ça n'a pas été inutile et ça va servir."

© Jean-Luc Boujon/Europe 1

Un cabinet réhabilité dans un hôpital ukrainien

Fraises, jets dentaire, détartreurs, fauteuils électrique et lampe articulée. Tout est prêt à partir. C'est Pascal Serrier de l'association Occitalien qui a tout récupéré pour l'expédier à un hôpital près de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. "On a démonté comme vous le voyez toute la salle d'attente, les fauteuils du dentiste, le compresseur, le matériel pour désinfecter aseptiser", détaille-t-il à Europe 1. "Il a tout donné même le petit matériel. Et donc là l'objectif ça va être de réhabiliter un cabinet dans un hôpital qui a été abîmé et où le cabinet dentaire est inutilisable."

L'Occitalien, qui a déjà envoyé une dizaine de camions de matériel, doit expédier les équipements du cabinet cette semaine. Et pour s'assurer que tout arrive à bon port, les bénévoles de l'association invitent à suivre le remontage du matériel sur les réseaux sociaux.