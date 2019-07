Dans un village du Var, les cloches des chapelles ont été volées : "Je ressens de l’écœurement"

REPORTAGE

Deux cloches datant de 1737 et 1867 ont disparu dans le village de Ginasservis, dans le Haut-Var. Les villageois ont d’abord cru à un canular, mais face à l’évidence, le maire de cette petite commune d’un peu moins de 1.800 habitants a dû se résoudre à porter plainte.

Voilà donc les deux jolies chapelles de Ginasservis privées de leurs cloches. Pesant chacune 53 et 80 kilos de bronze, elles ont été détachées et transportées dans la nuit du 18 au 19 juillet. Au sommet des édifices classés, il ne reste plus désormais que deux trous et la trace du passage des cambrioleurs : quelques tuiles brisées sur le toit. Les vandales seraient passés par le cimetière.

Un appel lancé sur les réseaux sociaux

Dans le village, l’heure est encore à la stupéfaction près d’une semaine après cet improbable cambriolage. "C’est inadmissible de faire quelque chose comme ça", lâche un riverain auprès d’Europe 1. "Ça m’a fait de la peine, comme à tout le monde. Ça n'arrive pas tous les jours que l'on vole des cloches. Je me demande pourquoi...", réagit un autre.

Le maire, Hervé Philibert, évoque l’appât du gain. Quoi qu’il en soit, cet élu ne cache pas sa colère : "Des cloches volées dans un village… c’est un peu une première et malheureusement ça tombe sur nous", déplore-t-il. "Je ressens de l’écœurement. On se doute que ça n’est pas pour les faire fondre, parce que ça ne vaut pas grand-chose. C’est sans doute une commande pour une revente ou pour un particulier dans un pays étranger", avance-t-il.

Cet édile a lancé sur les réseaux un appel pour tenter de retrouver les deux cloches, mais aussi pour "alerter [s]es collègues élus : les cloches, malheureusement, ça se vole. Qu'ils soient vigilants !" Les deux cloches étaient gravées avec un texte latin. Au village, il reste encore celles de l’église principale, qui continuent de marquer les heures.