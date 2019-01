A Cholet, le bras de fer continue entre le maire et les pompiers

A Cholet, en Maine-et-Loire, rien ne va plus entre les pompiers et Gilles Bourdouleix. Le maire divers-droite de la ville refuse de passer l'éponge sur le coup d'éclat des soldats du feu, début décembre. Ces derniers avaient tourné le dos aux représentants des autorités présents lors de la fête de la Sainte-Barbe, sainte patronne des pompiers, pour dénoncer le manque de moyens. La scène avait été visionnée plus de 500.000 fois le jour-même sur Internet. Depuis, Gilles Bourdouleix a pris une sanction très concrète : les pompiers n'ont plus d'accès gratuit à la piscine de la ville et doivent également payer leur ticket comme tout le monde au stade omnisports depuis maintenant deux mois.

"Je ne sais pas l'intérêt qu'ils ont à s'entraîner à nager". Et ceci durera tant qu'il n'y a pas d'excuses publiques. "Ces gens-là ont craché sur les morts en service de leur propre corps. Moi je ne l'accepte pas", se justifie Gilles Bourdouleix sur Europe 1. "Ce n'est pas parce qu'on est pompier qu'on a tous les droits. Et je le dis, un imbécile en uniforme de pompier, c'est avant tout un imbécile", persiste le maire. "Je ne sais pas, d'ailleurs l'intérêt qu'ils ont à aller s'entraîner à nager : si on tombe dans l'eau devant eux, ils n'ont pas le droit de vous secourir, il faut attendre les pompiers d'Angers", argue-t-il.

Résultat : les pompiers de Cholet regrettent de ne pouvoir s'entretenir physiquement et arguent qu'ils perdent la forme à vitesse grand V. "Faire natation sans piscine, on ne sait pas faire", ironise sur Europe 1 le secrétaire CGT de la caserne, qui dénonce une "mesure d'enfantillage". "On attend autre chose de nos responsables politiques", déplore-t-il, précisant que la fin de la gratuité a été décrétée pour une durée indéterminée. "Tant que Monsieur Bourdouleix sera maire de Cholet, les pompiers ne pourront plus avoir accès au sport", déplore-t-il encore.

La mesure du maire a suscité l'indignation de nombreuses personnalités. L'acteur Pierre Niney l'a par exemple dénoncée sur Twitter.