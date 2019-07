A 15 ans, Manon est devenue mère : "J'ai beaucoup gagné en maturité"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Manon est une fille-mère. A 15 ans elle est tombée enceinte avant d'accoucher d'une petite fille : Louise. Un événement qui est venu bouleverser la vie de cette adolescente. Elle avait raconté son histoire en novembre dernier sur Europe 1. Mercredi, alors que sa fille s'apprête à fêter son premier anniversaire, elle revient au micro d'Olivier Delacroix sur ce changement de vie, sur son nouveau quotidien et ses projets d'avenir.

"Louise va bien. Elle va avoir un an le mois prochain. Depuis sa naissance on a eu le temps de prendre nos marques. Aujourd'hui je vis toujours chez ma mère mais on prévoit d'emménager bientôt ensemble avec mon conjoint car on est bien dans notre rôle de parents et puis Louise a grandi un peu.

De manière générale, c'est une autre organisation. Pour le moment, je n'ai pas encore repris les cours. J'attends de la sevrer car actuellement je l'allaite encore. Quand je veux sortir ce n'est pas pareil non plus. Il faut prévoir tout ce dont Louise a besoin, à manger, les couches etc. Ce n'est pas possible d'aller au cinéma ou alors il faut trouver quelqu'un pour la garder mais ce n'est pas ce dont j'ai envie.

Mais la jeune femme s'accommode bien de ce nouveau rôle. Selon elle, il lui a permis de grandir…

Je me considère comme une adulte désormais. D'ailleurs personne ne nous dit ce que l'on doit faire ou comment l'on doit élever notre fille. L'année prochaine j'aimerais pouvoir prendre des cours par correspondance pour passer un diplôme tout en restant avec Louise. J'aimerais faire un CAP petite enfance puis passer le concours pour être atsem(agent territorial spécialisé des écoles maternelles) par la suite.

Quand je vois les personnes avec qui j'étais amies avant au collège, en lycée, je me dis que j'ai gagné beaucoup en maturité".