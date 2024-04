28 Cheffes pour une cuisine solidaire à Marseille

Un menu en 4 temps, signé par des cheffes, pour 40 euros. C’est ce que propose le Festival culinaire et solidaire Cheffes ! ce dimanche et ce lundi à Marseille mis en place par l’association d’aide alimentaire Ernest. Les bénéfices générés par le festival contribuent directement aux actions d'aide alimentaire de l'association. Des paniers de Racines seront distribués à des personnes dans le besoin.

Pour cette troisième édition, rendez-vous est donné à la Friche la Belle de Mai. 28 cheffes y participent bénévolement et vont se répartir sur une dizaine de stands. Parmi elles : Laetitia Visse. Elle est l’invitée de Laurent Mariotte, à La table des bons vivants. La cheffe du restaurant La femme du boucher va signer un plat pour ce festival. Elle va préparer un hot dog : un pain brioché avec une saucisse italienne et un confit d’oignons.

27 autres cheffes

A ses côtés, 27 autres cheffes : Georgiana Viou - Rouge (1* Michelin), Nadia Sammut - La Fenière (1* Michelin) , Charlotte Baldaquin - Lottie, Myriam Boudjemia - Zarma, Ophélie Caurant & Kim Riollaci - Faim soif, Anna Cerdan - Inzu, Najla Chami - Mouné, Lou Chapuis, Sarah Chougnet-Strudel - Regain, Jill Cousin - Provisions, Marine Crousnillon - La Fabriquerie, Samar & Nahed Damlakhi - Grenade et pistache, Aurore Danthez - Monticole culinaire, Auregan Dean - Bouillon, Carnage, Tina Demeke Eneyew - Fidèle, Laurène De Souza, Zuri De Souza, Marie Dijon - Caterine, Sophie Léger, Sophie Lovergne - Encore un morceau, Megan Moore, Louise Perrone, Axelle Poittevin - Razzia, Justine Pruvot - Mercato, Sandrine Sollier - Les beaux mets, Mélissandre Trần Thi et Maëlyss Vultaggio - Mama Kyuna. Toutes sont bénévoles.

Depuis 2015, Ernest propose un système simple, le "pourmanger"» : une majoration indolore de quelques centimes que le restaurateur applique sur une addition, un plat, un café dans son établissement afin de financer des programmes d‘aide alimentaire de son quartier. Aujourd’hui, Ernest fédère 200 chef.fe.s et restaurateurs.trices solidaires. L’association permet à plus de 130 familles fréquentant des centres d’action sociale ou d’hébergements parisiens de recevoir chaque semaine un colis alimentaire de produits de qualité, bio et locaux. Chaque semaine, ce sont également 700 repas qui sont cuisinés par les bénévoles et distribués pour les personnes à la rue à Paris.

Si on veut venir il faut absolument réserver. > Sur HelloAsso.com. Une édition parisienne de ce festival devrait suivre en mai prochain.