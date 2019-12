"2019 a marqué une prise de conscience de toute la société civile" sur l'environnement

INTERVIEW

2019, année tournant dans la lutte contre le changement climatique et la pollution ? "C'était une année vraiment très forte grâce à une prise de conscience de toute la société civile", s'est réjoui, au micro d'Europe 1, Michel Dubromel, le président de France Nature Environnement (FNE), la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement.

"Greta Thunberg est une lanceuse d'alerte"

"On était très contents quand on a vu la marche des jeunes pour le climat au mois de mars. C'était spontané, c'était des jeunes. On sent vraiment qu'ils se prennent en main et qu'ils ont envie de se battre pour le climat."

Et parmi ces jeunes, celle qui a initié le mouvement en se mettant en grève de l'école et qui a été élue personnalité de l'année par le Times : la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Pour Michel Dubromel, la militante écologiste est "une lanceuse d'alerte puisque, quel que soit son âge, elle alerte beaucoup". Il regrette cependant que "de nombreux gouvernement ne comprennent pas son message". "Elle a envie de vivre dans un monde qui soit respectueux de l'environnement. Nous incitons les gouvernements à l'écouter."

"Un changement de comportement se dessine actuellement"

Selon le président de FNE, si les citoyens n'arrivent pas à faire basculer leurs dirigeants, c'est parce que ces derniers "sont encore formés [comme au] 20e siècle". Mais il reste positif : "Les citoyens ont des actions militantes." Il prend l'exemple de Marseille, très polluée par les croisiéristes, qui ont finalement accepté de changer de carburant pour respecter la qualité de l'air. "Oui, il y a des industriels qui prennent en compte les demandes des citoyens", se réjouit-il.

Michel Dubromel souligne l'éveil des consciences en matière d'environnement : "Il y a un effort, un changement de comportement qui se dessine actuellement." Il ajoute : "Quand on parle d'économie circulaire, de limiter les déchets, de supprimer les plastiques à usage unique, c'est quand même un déclic important."