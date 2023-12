160.000 enfants victimes de violences sexuelles en France, selon l'Office des mineurs

La cheffe du nouveau service de police dédié à la lutte contre les violences aux mineurs, Gabrielle Hazan, a rappelé vendredi que "160.000 enfants" étaient chaque année victimes de violences sexuelles en France, un toutes les trois minutes, et appelé chacun à signaler les faits portés à sa connaissance. Invitée de RTL, Gabrielle Hazan, qui vient de prendre ses fonctions à la tête de l'Office des mineurs (OFMI) créé en août, a relevé que "dans la moitié des dossiers, on constate qu'un internaute qui va visualiser des contenus pédocriminels en ligne est passé ou passera à l'acte".

"Une cinquantaine de faits rapportés"

"La pédocriminalité en ligne et l'inceste sont aujourd'hui le même phénomène", a-t-elle ajouté. "Nous recevons 700 signalements par jour pour des contenus pédocriminels qui sont échangés en ligne en France". Gabrielle Hazan a appelé à la vigilance de tous.

"Il y a près de 440 enfants et adolescents victimes chaque jour de violences sexuelles. Au final, il n'y aura qu'une cinquantaine de faits qui seront portés à la connaissance des forces de l'ordre. On a tous un rôle à jouer pour prévenir et détecter ces violences", a-t-elle insisté.