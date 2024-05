1.336 noyades recensées en France durant l'été 2023, 55% concernaient des adultes

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, 1.336 noyades ont été recensées en France, entrainant 361 décès, des chiffres stables en comparaison avec ceux de 2021, précédente année dont les données sont disponibles, a indiqué Santé Publique France mercredi dans son bilan annuel.

Les pics de noyades constatés lors de week-end avec des conditions favorables à la baignade

En 2023, 55% des noyades ont concerné des adultes, 30% les moins de six ans, et 15% les 6-17 ans. La proportion de noyades suivies de décès est plus importante chez les adultes (44% contre 3% chez les moins de 6 ans, 9 noyades suivies de décès sur 10 concernant des adultes).

Les pics de noyades constatés les 8-9 juillet et les 15-16 juillet correspondent respectivement au premier et deuxième week-end de vacances où les conditions climatiques ont été globalement favorables à la baignade sur l'ensemble du territoire. De même, le pic constaté le week-end du 19-20 août correspond à un épisode tardif de fortes chaleurs du 17 au 24 août. Le nombre total de noyades est globalement plus élevé dans les régions du sud et côtières.

Les décès par noyade en cours d'eau/plan d'eau ont concerné tous les âges alors que les décès par noyade ont davantage eu lieu en piscine privée pour les mineurs (un tiers des décès de cette tranche d'âge) et en mer pour les adultes (la moitié des décès chez les adultes). Le nombre de noyades et de décès reste élevé sur cette période, estime Santé Publique France, précisant que les noyades concernent tous les âges et tous les lieux. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, ajoute l'agence sanitaire.