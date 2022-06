13-Novembre : François Hollande salue un procès «exceptionnel» et «exemplaire»

L'ancien président de la République François Hollande a salué mercredi soir la fin du procès "exceptionnel" et "exemplaire" des attentats du 13 novembre 2015, en se félicitant que les accusés aient été "jugés dans le respect du droit".

Le procès fut "exemplaire"

Le procès "était attendu, espéré, mais aussi redouté. Il devait avoir lieu. Il était exceptionnel. Il fut exemplaire", a réagi M. Hollande dans un communiqué.

"En donnant pendant des mois la parole aux victimes pour disposer de tous les témoignages et prendre la mesure des souffrances et des douleurs, et en sollicitant la présence de tous les acteurs de cette tragédie, la Justice a permis de rechercher la vérité pour mieux comprendre le cheminement du terrorisme islamiste", a-t-il ajouté.

"La France a fait valoir notre démocratie"

"Les coupables ont été jugés dans le respect du Droit. La France a fait valoir que notre démocratie peut être ferme sans remettre en cause ses règles et ses principes", a estimé l'ancien chef de l'Etat (2012-2017), qui avait témoigné à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris en novembre dernier.

"Au-delà des peines prononcées, je pense aujourd'hui à toutes les victimes. Leurs blessures demeurent et leur chagrin ne s'éteindra jamais", a poursuivi M. Hollande.

Le procès, dont les débats ont été enregistrés et filmés, donnera aux générations futures les moyens de comprendre ce qui s'est produit le 13 novembre 2015, afin que rien ne soit oublié du fanatisme des terroristes et du caractère irréparable des vies broyées", a-t-il conclu. Au terme de près de dix mois d'audience, la cour a condamné les vingt accusés à des peines de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité, dont une peine rarissime de perpétuité incompressible contre le principal d'entre eux, Salah Abdeslam, un Français de 32 ans.