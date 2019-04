VIDEO - Ardèche : de nouvelles empreintes de dinosaures découvertes sur un site déjà connu

Des scientifiques ont découvert de nouvelles empreintes de dinosaures entre Ucel et Saint-Julien-du-Serre, en Ardèche, rapporte France Bleu Drôme Ardèche lundi. Ce site, sur lequel se trouvent d'autres empreintes, est en cours d'aménagement pour être ouvert au public.

En 2007, de premières empreintes de dinosaures ont été découvertes entre Ucel et Saint-Julien-du-Serre. Elles datent de 220 millions d'années. Plus de dix ans après cette première découverte, un chantier a été lancé pour valoriser ce site en construisant une plateforme en bois et des panneaux explicatifs à destination du public. Mais au cours des travaux, les scientifiques ont découvert de nouvelles empreintes.

Une empreinte de petit dinosaure carnivore

Dans la boue, on distingue les trois doigts du pied gauche d'un petit dinosaure carnivore qui mesurait environ deux mètres de haut et pesait 20 kilogrammes, selon les explications d'Emmanuel Fara, paléontologue au laboratoire Biogéosciences (UMR CNRS) à l'Université de Bourgogne. "Il est parmi les premiers dinosaures carnivores."

Les dinosaures ont laissé ces empreintes sur une dalle de pierre qui se trouvait au bord d'une rivière à leur époque - ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, précise France Bleu. Ces traces permettent d'en apprendre plus sur les habitudes de ces dinosaures dont un véritable troupeau est passé par ce site.