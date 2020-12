Un radiotélescope européen a détecté un probable signal radio venu d'une exoplanète

C'est un pas vers une meilleure connaissance des exoplanètes. Un radiotélescope européen (LOFAR) vient de détecter ce qui ressemble à un signal radio en provenance d'une exoplanète, une géante gazeuse située en dehors de notre système solaire, selon une étude publiée jeudi. Une découverte qui ouvre le champ des possibles, car la présence d'un champ magnétique protecteur autour de ces exoplanètes est un ingrédient favorable à leur habitabilité. Ce serait donc propice au développement d'une forme de vie.

"Étendre l'étude des planètes au-delà de notre système solaire"

Au total, les chercheurs ont analysé trois exoplanètes, situées à 50 années-lumière de la Terr, soit une centaine d'heures de données, des ondes radios à très basse fréquence et des ondes lumineuses invisibles. Résultat : le signal observé par le radiotélescope européen correspond à la signature d'un champ magnétique.

"Pour nous, c'est très important parce que découvrir les champs magnétiques des exoplanètes, c'est pouvoir étendre l'étude des planètes au-delà de notre système solaire", explique Philippe Zarka, chercheur au CNRS et l'un des auteurs principaux de l'étude, au micro d'Europe 1. "Dans notre système solaire, les planètes sont toutes différentes les unes des autres donc on a envie d'accroitre la population pour ensuite dégager les traits généraux des particularités."

On connaît déjà la masse et l'orbite de nombreuses exoplanètes, mais il n'y avait jusqu'ici aucun moyen de savoir si elles possèdent ou non un champ magnétique. On trouve ce bouclier, protégeant des radiations des vents stellaires, autour de la Terre et de "notre" Jupiter. Or l'émission radio captée par LOFAR "est une signature très précise du champ magnétique", a également expliqué Philippe Zarka, à l'AFP. Selon lui, si cette découverte se confirme, cela permettra également de valider cette technique de détection radio à très basse fréquence, un domaine d'énergie encore peu exploité.

Au total, près de 4.000 exoplanètes ont été détectées depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b, il y a 25 ans.