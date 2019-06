Trois astronautes reviennent sur Terre après une mission sur l'ISS

L'astronaute américaine Anne McClain, le Canadien David Saint-Jacques et le Russe Oleg Kononenko sont revenus sur Terre mardi après une mission de plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques - qui a battu le record de temps passé dans l'espace par un Canadien - se sont posés dans la steppe du Kazakhstan à 2h47.

Welcome home @AstroAnnimal! See you back in Houston on Tuesday night! https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/fBm6HRSKns — Intl. Space Station (@Space_Station) 25 juin 2019

L'explosion de Soyouz

Leur départ pour la station orbitale, le 3 décembre, s'était déroulé avec une certaine inquiétude car il suivait la mésaventure arrivée mi-octobre au Russe Alexeï Ovtchinine et à l'Américain Nick Hague : environ deux minutes après leur décollage, leur vaisseau Soyouz avait explosé et ils avaient été contraints à un atterrissage d'urgence. Les deux hommes s'en étaient sortis indemnes mais l'incident, le premier de cette ampleur dans l'histoire de la Russie post-soviétique, avait représenté un nouveau coup dur pour l'industrie spatiale du pays.

Avant leur départ pour l'espace, Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques s'étaient montrés optimistes et le ton n'a pas changé lors de leur séjour à bord de la station orbitale, l'un des derniers exemples de coopération active entre Moscou et les pays occidentaux. "Une nuit magnifique au-dessus de l'Afrique pour ma dernière nuit sur l'ISS", a noté sur Twitter Anne McClain, 40 ans, qui a réalisé deux sorties spatiales au cours de cette première mission.

204 jours dans l'espace

L'ISS faisant le tour de la Terre en environ 90 minutes, son collègue David Saint-Jacques, 49 ans, a pu lui s'émerveiller une dernière fois de la vision du Canada avant de rentrer. "La Colombie-Britannique et le Nunavik... La vue de ces paysages canadiens grandioses me manquera !", a tweeté l'astronaute de l'agence spatiale canadienne (ASC). David Saint-Jacques, qui effectuait également son premier séjour, a repoussé le record de temps passé dans l'espace par un Canadien : 204 jours, contre 187 pour son compatriote Robert Thirsk.