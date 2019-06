Russie : la tête d'un loup vieux de 40.000 ans retrouvée dans les glaces de Sibérie

La tête d'un loup géant a été retrouvée dans les glaces de Sibérie, 40.000 ans après son existence, raconte le journal russe Siberian Times. Elle mesure 40 centimètres, soit la moitié environ de la taille moyenne d'un loup aujourd'hui.

La découverte, réalisée par un habitant d'une petite ville de cette froide région de Russie, a été confiée à une équipe de chercheurs japonais, qui a déterminé que la tête appartenait à un animal vieux de 40.000 ans, appelé "loup du Pléistocène".

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Urpic.twitter.com/8QbthEfay1