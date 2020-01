Quand la "météo-sensibilité" de la pomme de pin inspire l'architecture

Parmi les intrigues de la nature, il y la pomme de pin, dotée d’une intelligence bien à elle, comme si, à sa manière, elle était douée d’une extrême sensibilité. Vous avez peut-être remarqué que quand le temps devient humide, les pommes de pin se ferment, alors que quand le soleil revient, elles s’ouvrent de toutes leurs écailles. Il suffit de positionner une pomme de pin sur le rebord d’une fenêtre pour l’observer et, si l'on tend l’oreille, on peut même l'entendre craquer. C’est ce que l’on appelle la "météo-sensibilité".

Pourquoi la pomme de pin réagit-elle à l’humidité de l’air ?

Les pommes de pin sont le "fruit" des conifères ; et comme tout fruit, elles contiennent les graines qui permettent aux végétaux de se reproduire. Ces graines que l’on nomme les "pignons", ne peuvent se disperser loin de l’arbre qui les a produites que lorsque le climat est bien sec. Une seule goutte de pluie pourrait alourdir les graines et venir tout saboter. Voilà pourquoi la nature a doté les pommes de pin d’écailles constituées de fibres qui réagissent différemment en fonction de l’humidité et lui permettent de changer de forme.

La pomme de pin, modèle de l’habitat de demain

Nous commençons seulement à entrevoir les possibilités que nous offre cet "effet pomme de pin". L’architecte Achim Menges s’est inspiré de ce phénomène naturel pour construire un pavillon intelligent, baptisé "HygroSkin". Ce pavillon est composé d’un assemblage de différentes microfibres et possède des orifices qui miment les mouvements des écailles des pomme de pin pour maintenir un taux d’humidité constant dans le bâtiment. Ainsi, lorsque l’humidité contenue dans l’air dépasse les 40%, les orifices commencent à rétrécir, et lorsqu’elle atteint les 85% de saturation, toutes les écoutilles sont fermées ! Le tout sans utiliser d’énergie ! Ce prototype inspiré par la nature laisse penser que l’habitat de demain sera celui qui s’adapte façon pomme de pin !