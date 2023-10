Deux Français parmi les lauréats du prix Nobel de physique : «J'étais très ému», confie ce physicien

Après la médecine, la physique. Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné mardi à un trio composé du Français Pierre Agostini, de l'Austro-hongrois Ferenc Krausz et de la Franco-suédoise Anne L'Huillier pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. La Cité des Sciences de la Villette à Paris retransmettait en direct la cérémonie avec, dans le public, plusieurs physiciens très fiers de ce Nobel décerné notamment à des Français.

"Émouvant"

Une fierté d'autant plus grande que c'est un doublé pour la France après le prix Nobel de physique reçu par Alain Aspect l'an dernier. Et cette nouvelle récompense a particulièrement touché Paul Indelicato, physicien au CNRS qui a travaillé avec Anne L'Huillier, l'une des lauréates du jour. "J'étais très ému, je dois dire, quand j'ai entendu qu'elle avait le prix Nobel. On se doutait que ça finirait par arriver un jour mais on n'est jamais certain. Ce matin (mardi) donc, c'était émouvant", se réjouit-il au micro d'Europe 1. Lors d'une conférence, Paul Indelicato a eu l'occasion de visiter le laboratoire de la lauréate à Lund. "C'est vraiment impressionnant d'arriver à faire des impulsions aussi courtes. La technique qu'elle a développée était impressionnante", ajoute le physicien.

Et ces deux prix Nobel sont aussi une victoire pour toute la physique française comme l'explique très fièrement Thierry Dauxois, physicien et organisateur de la retransmission à la Cité des Sciences. "Deux Français, c'est extraordinaire après le prix Nobel de Alain Aspect l'année dernière. Ca va mettre un petit peu de résonance sur la qualité de la France en physique aujourd'hui sur lesquels il faut surfer. Et il faut continuer à obtenir ces prix Nobel et à attirer des jeunes garçons et filles vers la physique", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Attirer la jeunesse vers la physique était d'ailleurs l'un des enjeux ce mardi puisque deux classes de lycéens ont assisté à la retransmission de la cérémonie. L'objectif était de leur donner goût à la physique, qui souffre parfois d'un manque d'intérêt chez les jeunes. Et pourquoi pas d'en faire de futurs prix Nobel.