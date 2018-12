Pour Noël, les archives de Rennes vous invitent à relever un défi

Lundi, les archives de Rennes ont publié un curieux message sur leur compte Twitter. Elles y invitent les internautes à relever un défi à l'occasion de Noël : déchiffrer un texte datant du Moyen-Âge. En document joint, la photo d'une lettre écrite en 1213. Les courageux ont jusqu'au 7 janvier pour relever le défi, rapporte Ouest France.

Notre lettre au père Noël : "Ah, si seulement nos vifs twittos pouvaient nous aider à transcrire notre plus vieux trésor [datant de 1213 !!]". Les 5 premières lignes pour le 7 janvier ? #archives#latin#paléographie#moyenage#Rennes@paleoenligne FF445 pic.twitter.com/uHE1dCAhR2 — Archives de Rennes (@ArchivesRennes) 24 décembre 2018

"Notre plus vieux trésor". "Ah, si seulement nos vifs twittos pouvaient nous aider à transcrire notre plus vieux trésor", écrivent les archives de la capitale bretonne. Plus précisément, les passionnés ou amateurs de paléographie sont invités à déchiffrer les "cinq premières lignes".

Quelques indices. Mais que contient cette lettre ? Les archives livrent quelques indices par la bouche d'un de ses experts, Xavier Huet : il s'agit d'"une charte datée de 1 213, accordée par le vicomte de Rohan Josselin". Le noble "y confirme la fondation de Bon Repos (une abbaye, ndlr) et plusieurs autres droits d’usage". Mardi, une internaute avait déjà livré une version sur le compte Twitter des archives.