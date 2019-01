La Nasa place une sonde en orbite autour d'un astéroïde

Une sonde de la Nasa a franchi une nouvelle étape dans l'exploration spatiale lundi en entrant en orbite autour de l'astéroïde Bennu, l'objet céleste le plus petit autour duquel un vaisseau fabriqué par l'homme ait jamais tourné. La sonde américaine Osiris-Rex est la première à avoir été conçue pour rendre visite à un astéroïde et en rapporter un échantillon sur Terre. Le prélèvement n'aura toutefois lieu qu'en 2020.

