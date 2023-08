Idriss Aberkane menacé de perdre son doctorat par Polytechnique pour plagiat

Le verdict du comité éthique de Polytechnique est tombé : la célèbre école d’ingénieurs propose de retirer du doctorat, préparé à Polytechnique et obtenu en 2016 à l’université Paris-Saclay, de l’essayiste Idriss Aberkane.

Une décision prise depuis septembre 2022

En 2021, la thèse de l'essayiste est consultable par tous. En parcourant les milliers de pages, certaines personnes se sont interrogées concernant le chapitre 13. Après quelques recherches, il s'agirait d'un copier-coller quasi intégral de la documentation d’un logiciel diffusée gratuitement sur Internet en 2015, comme L’Express l’a révélé en 2022.

Confié à L'Express, Benoît Deveaud, ancien prédisent du comité d’éthique de l’École polytechnique, déclare que l’organisation a été alertée et a pu constater cette triche dans sa thèse. "Cette décision a été transmise à la fois à l’École Polytechnique et à l’université Paris-Saclay", a indiqué Benoît Deveaud dans les colonnes du magazine. L’application de cette décision, prise en septembre 2022, reste toutefois en suspens.

Un essayiste controversé

Les deux établissements sont en conflit et se refilent la patate chaude. L’université Paris-Saclay estime que c’est à Polytechnique d’appliquer cette décision. Mais en face, l’école d’ingénieur n’a pas les moyens judiciaires, rapporte Le Parisien.

L'essayiste français a été très controversé et accusé d'avoir gonflé son CV pour évoquer des sujets scientifiques qui dépassent ses compétences. C'est lors de la pandémie de la Covid-19 qu'il est devenu une figure antivaccin. Il avait choqué X (ex-Twitter) avec des sous-entendus sur un Français non-vacciné de la Covid-19, qui était en réalité un faux malade selon lui. Quatre jours après, on apprenait le décès de ce patient. Au début de l'année 2022, il publie une vidéo avec comme objectif de réhabiliter le plus célèbre des professeurs marseillais : Didier Raoult.