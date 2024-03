Égypte : une équipe d'archéologues met la main sur un morceau manquant d'une statue de Ramsès II

La statue complète et entière pourra bientôt voir le jour. Comme repéré par Le Parisien, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a fait savoir, ce mardi 5 mars, que la partie supérieure d'une immense statue du pharaon Ramsès II avait été découverte à l'occasion d'une mission archéologique menée conjointement entre le Conseil suprême d'archéologie égyptien et l'Université du Colorado.

Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême d'archéologie, précise que ce fragment viendra compléter une œuvre découverte par l'archéologue allemand Günther Roeder en 1930. L'équipe d'archéologues s'affaire désormais à nettoyer cette partie supérieure en vue de son étude et de la modélisation de la statue complète. Elle représente le pharaon assis portant une couronne surmontée d'une coiffe sur laquelle se trouve un cobra royal.

Une statue de 7 mètres de haut

Adel Akasha, le chef de la Direction centrale de l'archéologie de l'Égypte, ajoute que cette mission devait initialement explorer le centre religieux de la ville d'Hermopolis Magna, située le long du Nil, dans le centre du pays. Un lieu où trône un certain nombre de temples, dont celui du Ramsès II. La découverte de la partie manquante de la statue du pharaon démontre d'ailleurs l'importance de ce site, selon Adel Akasha. Avec cette pièce manquante, haute de 3,8 mètres, la statue mesurera environ 7 mètres.

Au cours de son immense règne de 66 ans (de 1279 à 1213 avant notre ère), Ramsès II fit construire un nombre incalculable de statues et monuments à la gloire de l'Égypte ancienne, parmi lesquels le temple d'Abou Simbel ou encore la tombe de son épouse, la reine Néfertari.

Souvent présenté comme le symbole d'une Égypte puissante et prospère, il était aussi un guerrier hors pair, œuvrant sans relâche pour la sécurité de son pays. On lui compte également au moins 11 épouses et plus de 110 enfants. Une exposition lui a récemment été dédié à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec plus de 800.000 visiteurs, elle fait toutefois moins bien que celle consacrée à Touthankamon qui avait séduit 1,42 million de curieux, en 2019.