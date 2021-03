Voici six conseils pour diminuer son stress avant une opération

Yoann est stressé. Et pour cause : cet auditeur d'Europe 1 doit subir une opération chirurgicale la semaine prochaine et confie être pris d'angoisse à l'approche de ce moment. Loin d'être le seul dans ce cas-là, le jeune homme aimerait diminuer son stress avant l'opération, une aide que lui prodigue le docteur Jimmy Mohamed dans l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, lundi après-midi. Le généraliste lui donne plusieurs techniques pour mieux se sentir, en posant des questions, en pratiquant la sophrologie ou encore en ayant recours à l'hypnose.

Ne pas consulter internet

"Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de regarder sur internet les risques que vous encourez avant une intervention chirurgicale. Malheureusement, vous aurez que les mauvaises histoires qui finissent mal et pas simplement les gens qui sont très contents et pour qui ça s'est très bien passé."

Poser des questions au chirurgien

"Si jamais vous avez des questions, il faut les poser au chirurgien qui va vous opérer. Il vous faut les noter : parfois, on est un peu confus et on oublie ce qu'on veut demander. Evidemment, n'en posez pas 40 parce que les chirurgiens ont peu de temps à vous consacrer, mais poser trois, quatre questions essentielles peut être pertinent."

Se faire accompagner avant l'opération

"Pour l'instant, on ne peut pas avoir d'accompagnant, mais quand ce sera possible, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Parfois, l'information passe difficilement. Le fait que quelqu'un écoute et retranscrive peut se révéler très utile. Ensuite, dans un second temps, vous avez une consultation avec un anesthésiste où, là encore, vous pourrez poser des questions spécifiques. Il ne faut pas l'oublier : lorsque vous avez une intervention chirurgicale, il y a le geste chirurgical et puis l'anesthésie. À ce moment-là, vous pouvez poser des questions. C'est la même chose si jamais vous avez des enfants."

S'aider de la musique

"Pour aller mieux, on peut avoir recours à de la sophrologie ou de la musicothérapie, par exemple. La musique va permettre de réduire votre cortisol, qui agit directement sur le cerveau. Elle module aussi l'expression de la douleur. On a moins mal quand il y a de la musique. Peu importe ce que vous utilisez, finalement. Vous pouvez utiliser de la méditation, avec des exercices respiratoires. Encore une fois, il ne faut pas oublier que le stress est normal."

Envisager un antihistaminique

"Si le stress vous paralyse au point où vous dites 'non, je ne vais pas me faire opérer', l'anesthésiste, souvent, vous laisse une ordonnance avec ce qu'on appelle un antihistaminique, un anti-allergique qui s'appelle de l'Atarax, qui va un peu vous shooter, parce que c'est l'un des effets secondaires. Ce n'est pas un anxiolytique, mais c'est quelque chose qui va vous détendre. Il est possible de vous prémédiquer la veille de l'intervention et le jour-même, on vous donne un petit truc pour vous détendre et ça se passe très bien."

Recourir à l'hypnose ou la réalité virtuelle

"Lorsque l'angoisse est telle que vous ne pouvez pas la surmonter, il existe aussi des thérapies avec l'hypnose ou la réalité virtuelle, des casques, qui vous permettent justement de surmonter ce stress et de ne pas annuler l'intervention."